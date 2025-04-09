Японские пивовары решили спасти рощи сакуры с помощью нейросетей

Японская пивоваренная компания Kirin разработала инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) для сохранения сакуры — знаменитой японской вишни. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Цветущая сакура — один из наиболее узнаваемых национальных символов Японии. Однако деревья по всей стране сталкиваются с проблемой старения. Многие из них достигли 70–80 лет, что значительно превышает период оптимального цветения (20–40 лет). Это создает серьезные трудности для властей, вынужденных тратить все больше ресурсов на уход за стареющими рощами.

В Kirin создали систему под названием Sakura AI Camera. Нейросеть анализирует фотографии сакуры, сделанные на смартфон, и оценивает состояние деревьев по пятибалльной шкале — от «очень хорошо» до «вызывает беспокойство». ИИ, обученный на 5000 изображений с экспертными оценками, определяет здоровье дерева по густоте цветения и состоянию ветвей.

Собранные данные, включая геолокацию и оценку состояния деревьев, загружаются на специальный веб-сайт. Это поможет властям и экологам оперативно выявлять проблемные участки и планировать меры по сохранению сакуры.

Ранее нейросети показали высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами.