Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Японские пивовары решили спасти рощи сакуры с помощью нейросетей

AFP: новый ИИ-инструмент оценивает здоровье деревьев сакуры по фото
close
Issei Kato/Reuters

Японская пивоваренная компания Kirin разработала инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) для сохранения сакуры — знаменитой японской вишни. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Цветущая сакура — один из наиболее узнаваемых национальных символов Японии. Однако деревья по всей стране сталкиваются с проблемой старения. Многие из них достигли 70–80 лет, что значительно превышает период оптимального цветения (20–40 лет). Это создает серьезные трудности для властей, вынужденных тратить все больше ресурсов на уход за стареющими рощами.

В Kirin создали систему под названием Sakura AI Camera. Нейросеть анализирует фотографии сакуры, сделанные на смартфон, и оценивает состояние деревьев по пятибалльной шкале — от «очень хорошо» до «вызывает беспокойство». ИИ, обученный на 5000 изображений с экспертными оценками, определяет здоровье дерева по густоте цветения и состоянию ветвей.

Собранные данные, включая геолокацию и оценку состояния деревьев, загружаются на специальный веб-сайт. Это поможет властям и экологам оперативно выявлять проблемные участки и планировать меры по сохранению сакуры.

Ранее нейросети показали высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами