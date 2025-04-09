ВТО спрогнозировало результат взаимных пошлин между Китаем и США

ВТО прогнозирует спад торговли между США и КНР на 80% из-за взаимных пошлин

Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует сокращение товарооборота между США и КНР на 80% из-за введения этими странами взаимных пошлин против друг друга. Об этом сообщила пресс-служба организации со ссылкой на генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Иевала.

«Эскалация торговой напряженности между США и Китаем создает значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли», — говорится в заявлении.

Оконджо-Иевала подчеркнула, что этот подход «око за око» между двумя крупнейшими экономиками мира, на которые в совокупности приходится около 3% мировой торговли, несет в себе более широкие последствия. По словам гендиректора ВТО, эти последствия могут серьезно повредить мировым экономическим перспективам.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

9 апреля в Китае заявили, что увеличат пошлины на все импортируемые из США товары на 50 процентных пунктов — с 34 до 84%. Пошлина будет скорректирована 10 апреля с 12:01 по местному времени (07:01 мск).

Американский лидер оперативно отреагировал на это заявление. В своей странице в соцсети Truth Social Трамп написал, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%.

Ранее Китай снова подал иск в ВТО из-за тарифов Трампа.