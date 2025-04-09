Будущие власти ФРГ захотели отправить немецкого астронавта на Луну

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) совместно с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) планируют в период своего правления расширить национальную программу освоения космоса. Об этом говорится в тексте согласованного ими коалиционного договора, передает РИА Новости.

В новом правительстве будет создано министерство научных исследований, технологий и космоса, которое будет принадлежать ХСС.

«Мы стремимся к тому, чтобы немецкий астронавт полетел на Луну в рамках международной миссии», — говорится в тексте соглашения.

Отмечается, что новая коалиция планирует среди прочего добиться того, чтобы стартапы, а также малые и средние предприятия получили больше возможностей, чтобы иметь присутствие на рынке космических решений.

В конце марта издание Politico сообщало, что лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц утратил основные рычаги влияния на немецких социал-демократов, с которыми он планировал сформировать правительство. Журналисты отметили, что СДПГ являлась единственным возможным партнером фракции для формирования нового состава кабинета министров.

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