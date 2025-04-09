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Микки Рурк раскрыл, кто загубил его карьеру

Актер Микки Рурк признался, что бросил свою карьеру в унитаз
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Lucas Jackson/Reuters

Актер Микки Рурк заявил, что принял участие в реалити-шоу Celebrity Big Brother, потому что «бросил свою карьеру в унитаз». Его слова передает The Independent.

По словам Рурка, он давно взял на себя ответственность за то, что ему больше не предлагают большие роли в кино.

«Я совершил много ошибок. Мне некого винить в том, что мой корабль утонул, кроме меня самого», — поделился актер.

Рурк добавил, что хотел бы вернуться в кино ради работы над «честными фильмами». Актер признался, что есть режиссеры, с которыми он мечтает поработать, но они боятся начинать с ним сотрудничество. Актер добавил, что не будет сниматься только в «плохих независимых фильмах», поскольку уже «натерпелся».

За свою карьеру Микки Рурк работал со Стивеном Спилбергом («1941»), Фрэнсисом Фордом Копполой («Грохочущая рыба»), Робертом Родригесом («Город грехов») и другими известными постановщиками. В 90-е годы карьера Рурка пошла на спад — в том числе из-за его вспыльчивости.

Подробнее о том, как Микки Рурк загубил собственную карьеру — читайте в старом материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что звезда «Гарри Поттера» снимется в фильме российского режиссера.

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