Жена Гретцки подарила супруге Овечкина кольцо с бриллиантами

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, что его жена Джанет подарила супруге российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасии Шубской кольцо с бриллиантами. Его слова приводит The Athletic.

«Месяц назад моя жена сказала: «Знаешь, Колин Хоу начала традицию. Я не уверена, побьет ли кто‑нибудь рекорд Алекса, но я хочу подарить Анастасии что‑то действительно уникальное». Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами. Традиции передают не только хоккеисты, но и жены», — заявил Гретцки.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

После этого началась церемония чествования россиянина, в рамках которой Джанет преподнесла Анастасии ювелирное украшение.

Ранее Овечкин был выдвинут на приз за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.