«Он снова это сделал!»: реакции мировых СМИ на победу Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах 2024 года ведущие мировые СМИ посвятили крупные публикации анализу политической ситуации в США и победы республиканца.

Fox News цитирует Трампа, назвавшего свою победу «величайшим политическим событием всех времен», и отмечает его обещание «исцелить страну». National Review пишет, что победа Трампа стала результатом непопулярности повестки демократов.

The Wall Street Journal подчеркивает, что Трамп выиграл благодаря сильной поддержке рабочих и фермеров, а также своей способности общаться с людьми. В свою очередь, The New York Times предупреждает, что Америка может вступить на путь авторитарного правления.

The Washington Post заявляет, что победа Трампа стала «его величайшим воскрешением», а Bloomberg предупреждает, что с приходом Трампа в Белый дом американская политика станет более популистской и непредсказуемой.

Мировые издания в целом соглашаются: победа Трампа — это не только триумф для его политической силы, но и начало нового этапа для всей страны.

Как выглядят обложки ведущих газет мира после выборов в США — в галерее «Газеты.Ru».