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Продажу 24 тонн поддельного сливочного масла пресекли в российском регионе

В Липецкой области пресекли продажу 24 тонн поддельного сливочного масла
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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

В Липецкой области изъяли из оборота 24 тонны поддельного сливочного масла. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Тербунского района в рамках проверки установила, что неизвестное лицо от имени местного крестьянского (фермерского) хозяйства ввело в оборот сливочное масло общей массой в 24 тонны с фальшивыми ветеринарными свидетельствами. Материалы направили в МО МВД РФ «Тербунский» — по итогам рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье об использовании заведомо подложного документа.

Расследование поставлено на контроль в территориальной прокуратуре. Торговля фальсификатом пресечена.

До этого поддельное сливочное масло обнаружили в российских торговых сетях. Производители фальсификата находились на территории десяти регионов.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали о качестве молочной продукции в России.

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