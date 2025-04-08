Продажу 24 тонн поддельного сливочного масла пресекли в российском регионе

В Липецкой области изъяли из оборота 24 тонны поддельного сливочного масла. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Тербунского района в рамках проверки установила, что неизвестное лицо от имени местного крестьянского (фермерского) хозяйства ввело в оборот сливочное масло общей массой в 24 тонны с фальшивыми ветеринарными свидетельствами. Материалы направили в МО МВД РФ «Тербунский» — по итогам рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье об использовании заведомо подложного документа.

Расследование поставлено на контроль в территориальной прокуратуре. Торговля фальсификатом пресечена.

До этого поддельное сливочное масло обнаружили в российских торговых сетях. Производители фальсификата находились на территории десяти регионов.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали о качестве молочной продукции в России.