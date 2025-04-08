Барецкий захотел поставить памятник Паше Технику

Шоумен Стас Барецкий заявил в беседе с NEWS.ru, что хочет поставить памятник рэперу Паше Технику (настоящее имя Павел Ивлев) в Москве.

Барецкий рассказал, что собирается проконсультироваться с юристами по этому вопросу. Шоумен отметил, что готов проспонсировать создание скульптуры рэпера в Москве. Он уверен, что Паша Техник заслуживает памятника. Барецкий назвал артиста человеком из народа.

«Понятно, что он не будет стоять на Красной площади, но в каком-то районе или около увеселительного места, например большого крутого торгового центра», — рассказал шоумен.

4 апреля Паши Техника не стало из-за септического шока, вызванного острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и пневмонией. Некоторое время он находился в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. В конце марта артиста доставили с острым отравлением в больницу Таиланда.

8 апреля продюсер Екатерина Арман сообщила, что Ксения Собчак снимет документальный фильм о Паше Технике. Телеведущая готовит картину о рэпере и его личности. Также в картине расскажут подробности кончины музыканта из первых уст.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала сыну о кончине рэпера.