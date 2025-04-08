«Трамп ничего не добился». Почему США переключились с Украины на Иран?

Представители Ирана и Соединенных Штатов 12 апреля проведут переговоры в Омане. При этом ранее СМИ писали, что США и Израиль могут «нанести удар по Ирану», если Тегеран откажется от переговоров по ядерной сделке. Сейчас же политические соперники Трампа обвиняют его в том, что быстрой сделки по украинскому вопросу не получилось, поэтому президент якобы стремится достичь успехов на Ближнем Востоке. Чего стоит ждать от встречи Ирана и США и действительно ли Трамп готов переключить внимание на Ближний Восток — в материале «Газеты.Ru».

Иран и Соединенные Штаты проведут непрямые переговоры на высоком уровне 12 апреля в Омане. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он назвал будущую встречу в равной степени и возможностью, и испытанием.

Иранское агентство NourNews сообщает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф станут основными переговорщиками на американо-иранской встрече в Омане. Переговоры будут проходить через главу МИД Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда Аль-Бусаиди.

Накануне, 7 апреля, президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил приверженность Тегерана диалогу, но отметил, что Штаты должны продемонстрировать искреннее намерение вести переговоры.

Чего хочет Трамп?

Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент Дональд Трамп заявил, что США ведут прямые переговоры с Ираном. Это заявление вызвало замешательство, поскольку ранее в Тегеране отвергли любую возможность прямых контактов и переговоры с Оманом в качестве посредника.

При этом ранее британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации Трампа писала, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием.

«Иран «исчезнет к сентябрю», если не согласится на ядерную сделку и не начнет демонтировать свою программу, пообещали вчера вечером источники, близкие к администрации Трампа», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, пока США размещают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближнем Востоке, у Ирана остается «все меньше времени, чтобы согласиться на ядерную сделку».

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Верифицировать то, что говорит Трамп и что говорят иранцы, и свести их позицию воедино, чтобы предсказать, что будет обсуждаться на переговорах, практически невозможно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

«Трамп говорит о прямых переговорах, но что он имеет ввиду не очень понятно. Иранцы много раз заявляли, что прямых переговоров не будет, но что на переговоры через посредников они готовы. Вот вам, пожалуйста, две диаметрально противоположные точки зрения. Кто из них говорит неправду — вопрос. Уже известно, что переговоры должны состояться в Омане, и тут надо отметить, что непрямые контакты США и Ирана уже шли через Оман, так что опыт в этом имеется», — сказала Геворгян.

Многие военные в окружении Трампа сделают все, чтобы не допустить втягивания США в военный конфликт на Ближнем Востоке, чего так сильно хотел бы Израиль , считает политолог. Поэтому есть основания предполагать, что Трамп отказался от своих самых жестких требований относительно иранской ядерной программы.

«Затевать широкомасштабную кампанию против Ирана не то что бессмысленно, но и губительно для Штатов. Тем более, что цели у Трампа совершенно иные. Американскому президенту совершенно фиолетовы как Украина, так и Иран. Трамп занят другими вещами, он политическими методами сломал систему мировой торговли и сейчас у него свои заботы. Украинский конфликт или ближневосточный — это все дымовая завеса, чтобы отвлечь население от реальных проблем», — заключила Геворгян.

Во время первого президентского срока Трамп вышел из соглашения, подписанного Бараком Обамой, известного как Совместный всеобъемлющий план действий. Это соглашение предлагало Ирану смягчение санкций в обмен на ограничения его деятельности по обогащению урана. Вместо этого Трамп прибегнул к политике «максимального давления», которая ужесточила экономические эмбарго.

Небольшая победа Трампа

The Associated Press (AP) пишет, что президент Дональд Трамп стремится выступить миротворцем и положить конец конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине. По мнению журналистов, подход американского президента к обоим вопросам сводится к тому, чтобы дать более сильной стороне то, что она хочет, и подтолкнуть более слабую принять это.

«Команда Трампа говорит о подобном подходе как о жесткой realpolitik. По мнению Трампа, пора признать, что сильные в конечном итоге побеждают. При этом Трамп ищет быстрых побед, а не чего-то отдаленно связанного с невероятно сложной работой по разрешению конфликтов», — говорится в статье AP.

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The Telegraph отмечает, что Трамп рассчитывал на быстрое урегулирование трехлетнего конфликта на Украине, чтобы остаться в истории, как миротворец. Однако сделать это быстро не получилось, поэтому существует риск, что Трамп оставит украинский вопрос нерешенным.

Арабист-востоковед Андрей Владимирович Чупрыгин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что окончательная цель Трампа на переговорах с Ираном не очень понятна. Он предположил, что американскому президенту нужна некая «победа» для поддержания рейтингов, так как в последнее время «запал Трампа немного разрядился».

«В свое время именно Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном и не секрет, что он тогда, что называется, оставил телефончик в швейцарском посольстве в Тегеране, которое представляло интересы США с комментарием: когда решите делать бизнес — позвоните. Так что можно предположить, что американский президент хочет заключить с Ираном какую-то сделку, которая была бы выгодна Штатам », — сказал востоковед.

Он добавил, что, в случае успешной договоренности с Ираном, Трамп будет выглядеть в глазах общественности, как один из самых сильных политиков современности . Чупрыгин напомнил, что Трамп уже предлагал полностью освободить сектор Газа и построить там собственную Ривьеру, а если еще и с Ираном наладит какое-то бизнес партнерство, то станет ближневосточным благодетелем.

«При этом, конечно, нынешняя администрация ощущает определенное давление со стороны Израиля. В период первого президентского срока Трампа израильское лобби было очень сильно в Соединенных Штатах, что сыграло свою роль в выходе Вашингтона из ядерной сделки. Для Нетаньяху возобновление ядерной сделки станет очередным поражением в увядающей политической карьере. Так что мне не совсем понятно, чего хочет добиться Трамп своими переговорами с Ираном. Будет ли он предлагать какое-то партнерство или же продолжит угрожать, поддерживая Нетаньяху», — сказал Чупрыгин.

Британское издание The Guardian пишет, что Нетаньяху рассматривает Иран как экзистенциальную угрозу Израилю. Именно премьер-министра Израиля активно выступал против любой ядерной сделки с Ираном. Со своей стороны, Иран отрицает какие-либо намерения создать ядерную бомбу и заявляет, что ядерная программа предназначена исключительно для гражданских целей.

Сто дней — не срок

Многие американские издания обвиняют Трампа в том, что он не смог добиться быстрого мира на Украине, но при этом хочет показать результат работы администрации в первые сто дней своего президентства. Именно поэтому он мог переключиться на решение ближневосточных вопросов .

О важности 100-дневного срока для американского президента в частности пишет издание Foreign Policy (FP):

«С каждым новым президентом неизбежно начинается обсуждение первых 100 дней. Сто дней — это прекрасная возможность для любого президента создать вокруг себя нужную атмосферу».

FP вспоминает, как еще до инаугурации Трампа многие американские политики ожидали от первых ста дней Трампа «шока и трепета».

Идея о «ста днях» — это спекуляция либеральных СМИ. Все выпады в сторону Трампа относительно его результатов ста дней делают демократы исключительно для понижения рейтинга президента. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Отчасти Трамп сам спровоцировал все эти разговоры про сто дней президентства, потому что еще во время предвыборной кампании делал эпатажные заявления о том, что сможет прекратить украинский конфликт за 24 часа, потом за неделю, потом время растянулось до Пасхи. Однако даже до Пасхи этого сделать не получается, вот многие и злорадствуют, что якобы Трамп ничего не добился», — сказал политолог.

Он напомнил, что в первые сто дней президентства Барака Обамы или Джо Байдена не было подобного ажиотажа относительно результатов их политики.

«Переговоры вот с Ираном продолжались всегда, даже после самых хлестких замечаний Трампа. При этом хотелось бы обратить внимание, что в контактах с Ираном Трамп не прочь узнать и мнение России относительно возобновления ядерной сделки. У Ирана и США не осталось никакого доверия друг к другу, поэтому для заключения любых сделок нужны медиаторы, я думаю, что Трамп хотел бы видеть в данном качестве Москву», — заявил Ордуханян.

Переговоры по украинскому и иранскому вопросам идут своей чередой, считает американист. По его мнению, только очень наивные люди могут полагать, что сделки подобного рода могут осуществиться в течение нескольких недель.