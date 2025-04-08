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Мостовой рассказал, рассматривал ли он варианты для тренерской работы за границей

Мостовой: я не пробивал никакие варианты для тренерства за границей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не рассматривал варианты для тренерской работы за границей, передает «Советский спорт».

«Я не пробивал никакие варианты для тренерства за границей. Я, к сожалению, другого склада. Я никого не подсиживаю, ни под кого не подлезаю. Поэтому так и получается», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Ранее Мостовому предлагали стать тренером во Второй лиге.

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