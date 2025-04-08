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Небензя назвал причину гибели людей в Кривом Роге

Небензя: к гибели людей в Кривом Роге привел непрофессионализм ВС Украины
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John Minchillo/AP

Действия украинской противовоздушной обороны (ПВО) стали причиной гибели мирных жителей в Кривом Роге, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. Его цитирует газета «Коммерсантъ».

«К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», — сказал дипломат.

По его словам, об этом говорят характеристики поражающих элементов, которые смогли зафиксировать очевидцы. Сам факт проведения ВСУ военного совещания в районе жилой застройки говорит о пренебрежении Киевом жизнями людей, добавил Небензя.

4 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее стал известен тип ракет, атаковавших ресторан с военными НАТО в Кривом Роге.

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