Легенда «Спартака» заявил, что все ждали рекорда Овечкина

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Чемпионат».

«Мы все ждали, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Я поздравляю его с этим. Желаю ему самого наилучшего и долгих лет в спорте. Пускай играет до тех пор, пока не захочет закончить», — сказал Дасаев.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее в Госдуме обратились к Владимиру Путину с просьбой представить Овечкина к госнаграде.