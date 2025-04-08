СМИ: обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине РПГ

Гражданин США Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на главу Белого дома Дональда Трампа, пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger. Об этом пишет Newsweek.

Раут общался по мессенджеру с человеком из Украины и запросил РПГ или Stinger, говорится в публикации. В том же сообщении обвиняемый также подчеркнул, что Трамп «неблагоприятен для Украины».

15 сентября 2024 года во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали. Американские СМИ сообщали, что подозреваемый – 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

13 июля выступление Дональда Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности. Одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Ранее Трамп потребовал данные о покушавшихся на него во время предвыборной кампании.