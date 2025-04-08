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Тест: кто вы из героев сериала «Твин Пикс»?

Сериал «Твин Пикс» вышел на экраны 35 лет назад
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Кадр из сериала «Твин Пикс» (1990 – 2017)

Twin Peaks Productions Inc.
Премьера пилотного эпизода сериала «Твин Пикс» состоялась 8 апреля 1990 года на телеканале ABC. История об убийстве прекрасной девушки, маленьком уютном городке и его странных обитателях быстро набрала сумасшедшую популярность. И не теряет ее до сих пор. Думается, и вы когда-нибудь ассоциировали себя с героями сериала. Если это так (и если не так — тоже), пройдите наш тест и узнайте, кем бы из жителей Твин Пикса вы стали. Все же не забываем: совы не то, чем кажутся!

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