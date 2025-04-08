Жители Европы могут стать голодающими беженцами из-за русофобии через 10-20 лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«€1,3 трлн — ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года «слабоумия и отваги» <…> Если так дальше продолжится, то через 10-20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова, или выдать транш помощи голодающим датчанам», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что русофобия «требует денег» и экономические проблемы в ЕС накапливаются, создавая кумулятивный эффект.

7 апреля «Ведомости» писали, что страны Евросоюза потеряли €1,3 трлн, отказавшись от российских энергоресурсов. В результате жители ЕС недополучили €1,6 трлн доходов, подчеркнуло издание.

В конце января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада заплатили высокую цену за достижение свободы от российских энергоносителей. По ее словам, импорт газа из России сократился примерно на 75%.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что после отказа от российских энергоносителей ряд домохозяйств и предприятий «столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию». Это привело к тому, что отдельные производства закрываются, а химическая и автомобильная отрасли находятся на грани, добавила глава ЕК.

Ранее в ЕС предложили возобновить импорт газа из России.