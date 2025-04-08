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Аэропорт Ульяновска ввел ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Ульяновска ввел ограничения на полеты
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Ульяновска Баратаевка ввел ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Причины ввода ограничений не уточняются.

Вечером 8 апреля Минобороны России сообщило, что системы ПВО РФ сбили семь беспилотников ВСУ над территорией РФ. Уточняется, что беспилотники были сбиты в период с 17:15 до 19:15 мск.

До этого Росавиация отменила ограничения на полеты во Внуково, Домодедово и Жуковском.

4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Из-за угрозы атаки в столичных аэропортах временно приостанавливали прием воздушных судов.

Ранее жителей Кубани предупредили об угрозе атаки беспилотников.

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