«Это не вывод войск». Почему американские военные покидают польскую базу

США выводят военных из хаба в Польше, где координировалась помощь Украине

Вашингтон перебазирует американскую военную технику и личный состав из Жешув-Ясенки на другие объекты в Польше. Логистический хаб, через который проходили 90% поставок для Вооруженных сил Украины, останется под руководством Польши и НАТО. Президент Анджей Дуда заявил, что решение было согласовано на уровне альянса, и подчеркнул, что произошедшее нельзя называть «выводом войск».

США решили вывести личный состав и военную технику из логистического хаба в Жешув-Ясенке в Польше, где велась работа по координации военной помощи ВСУ, сообщает командование американской армии в Европе и Африке.

«Важная работа по координации военной помощи Украине через Ясенку будет продолжена под руководством Польши и НАТО при сокращенном военном присутствии США. Польша и ее союзники сохранят надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критически важного объекта», — говорится в пресс-релизе.

В командовании отметили, что принятое решение является частью «более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, повышению уровня поддержки союзников и партнеров».

Американские военнослужащие находились в Ясенке с 2022 года, но постоянную военную базу США здесь так и не организовали.

Ясенка (там расположен аэропорт Жешув) находится примерно в 50 км от границы с Волынской областью Украины.

По информации минобороны Польши, через хаб проходили 90% военных поставок Украине.

Как заявил польский президент Анджей Дуда, перемещение американских военнослужащих из логистического хаба было согласовано на уровне НАТО. При этом политик подчеркнул, что произошедшее нельзя называть «выводом войск», сообщает PAP.

«Я знаю об этом. Речь идет о передаче ответственности за безопасность аэропорта в Жешуве. Это обсуждалось на уровне альянса», — сказал Дуда журналистам.

«Это не вывод войск», — добавил он.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш указал, что решение о выводе контингента США было принято на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.

«В соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясенке меняется», – написал он в соцсетях.

Задачи американских войск в хабе будут выполнять норвежские, немецкие, британские и польские военные, заключил Косиняк-Камыш.

Он также добавил, что решение об уходе из Жешува не влияет на оказание военной помощи американской стороной, которая несколько недель назад была разблокирована после недельного перерыва.

Самоотвод США

В конце марта телеканал ABC со ссылкой на европейские источники сообщил, что будущее военного хаба в Польше находится под угрозой из-за позиции президента США Дональда Трампа по Украине.

«Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», – отмечал канал.

Телеканал NBC передает, что США могут вывести до 10 тысяч военных из Восточной Европы.

Администрация предыдущего американского президента Джо Байдена направила контингент в страны Восточной Европы, граничащие с Украиной, в 2022 году. Эти подразделения насчитывали до 20 тысяч человек.

«Украина столкнется с ультиматумом». США могут заставить Зеленского пойти на сделку Дональд Трамп, вероятно, поставит Владимиру Зеленскому ультиматум, заставив украинского президента выбирать... 07 апреля 08:17

В начале марта Трамп приостановил военную помощь Киеву, а также прекратил передачу разведданных. Спустя чуть меньше чем две недели помощь в сфере безопасности со стороны США была восстановлена.

С января 2022 года США предоставили Украине свыше $70 млрд в виде оружия, боеприпасов и другой военной помощи. Как сообщало агентство Reuters, чуть более $15 млрд из этой суммы было направлено на тяжелое вооружение.