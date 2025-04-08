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В Новой Москве потушили пожар в общежитии

МЧС сообщило о ликвидации пожара в общежитии в Новой Москве
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сотрудники МЧС России потушили пожар в общежитии в поселке Киевский в Новой Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Пожар в Новой Москве ликвидирован», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:50 по московскому времени.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Незадолго до этого МЧС России сообщило, что в пятиэтажном общежитии загорелись две квартиры на четвертом этаже. Пострадал один жилец, он госпитализирован. Один человек не выжил. На месте происшествия работали 52 специалиста и 15 единиц техники.

В конце января стало известно о пожаре в здании общежития на Старообрядческой улице в подмосковном Лефортово. По данным агентства «Москва», из здания эвакуировали людей. Очевидцы отметили, что с четвертого этажа был виден густой черный дым. Предварительно, в здании проводились сварочные работы.

Кроме того, общежитие горело в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Эвакуировались 49 человек — вахтовые рабочие. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.

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