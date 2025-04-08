Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при атаке ВСУ

Гладков: мужчина получил осколочные ранения при атаке ВСУ в Белгородской области
close
Haggardous50000/Shutterstock

В Белгородской области местный житель получил осколочные ранения лица и шеи в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Яковлевском округе на участке автодороги Томаровка — Ракитное пострадал мирный житель», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:16 по московскому времени.

Мужчину доставили в областную больницу в состоянии средней степени тяжести, отметил губернатор. По его словам, также получил повреждения легковой автомобиль.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что в поселке Красная Яруга Белгородской области семейная пара пострадала от удара FPV-дрона по автомобилю. Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, а его супруга — слепые осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости, отметил он. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Краснояружскую Центральную районную больницу.

Губернатор подчеркнул, что пара пострадала по причине несоблюдения рекомендации выехать из поселка в безопасное место.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона пострадали подростки.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами