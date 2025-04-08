В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при атаке ВСУ

Гладков: мужчина получил осколочные ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области местный житель получил осколочные ранения лица и шеи в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Яковлевском округе на участке автодороги Томаровка — Ракитное пострадал мирный житель», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:16 по московскому времени.

Мужчину доставили в областную больницу в состоянии средней степени тяжести, отметил губернатор. По его словам, также получил повреждения легковой автомобиль.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что в поселке Красная Яруга Белгородской области семейная пара пострадала от удара FPV-дрона по автомобилю. Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, а его супруга — слепые осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости, отметил он. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Краснояружскую Центральную районную больницу.

Губернатор подчеркнул, что пара пострадала по причине несоблюдения рекомендации выехать из поселка в безопасное место.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона пострадали подростки.