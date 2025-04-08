«Принимала награду из рук Путина». В Литве требуют от Орбакайте высказать позицию по Украине

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал певицу Кристину Орбакайте, у которой есть и российское, и литовское гражданство, высказать позицию по СВО перед выступлением на местной сцене. Ранее певица анонсировала новый гастрольный тур, в числе городов, где пройдут концерты, есть Вильнюс и Юрмала. В минкульте Литвы напомнили организаторам выступления, что те несут ответственность «за возможные отрицательные последствия». В Латвии пока против концерта Орбакайте на официальном уровне не высказывались.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал российскую певицу Кристину Орбакайте обозначить свою позицию насчет специальной военной операции (СВО). Заявление было сделано после того, как Орбакайте анонсировала свое выступление на площадке Pramogu arena в Вильнюсе, что вызвало неоднозначную реакцию у литовцев. Концерт запланирован на 31 мая.

«Я видел в интернете старую фотографию, где Орбакайте принимает награду от [президента России Владимира] Путина. Если рассматривать 20-летний период, можно найти много людей, так или иначе связанных с ним»,

– сказал политик журналистам (цитата по LRT).

Палуцкас подчеркнул, что важна именно текущая позиция этих людей относительно ситуации на Украине.

«Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и обнародовать ответ. Одобряет или нет, поддерживает или нет – не вижу смысла для спекуляций», – заключил премьер.

Представители Pramogu arena отказались прокомментировать ситуацию литовским СМИ.

Минкульт Литвы подчеркнул, что из-за вооруженного конфликта на Украине действуют ограничения на въезд в Литву российских граждан, в том числе деятелей искусства, пишет Delfi. Все граждане РФ, планирующие посетить Литву, проходят ужесточенную проверку в соответствии с постановлением парламента Литвы Nr. XIV-1789 от 14 марта 2023 г. «О введении режима чрезвычайной ситуации» и постановлением правительства Nr. 937 от 14 сентября 2022 г. «О критериях, по которым граждан РФ могут пропускать через внешние границы ЕС на территорию Литвы во время действия режима чрезвычайной ситуации».

В то же время Орбакайте является не только российской гражданкой, но и гражданкой Литвы, а в местном законодательстве нет ограничений для людей с двойным гражданством или гражданством другой страны (не России).

«Мы понимаем особенности ситуации и хотим, чтобы организаторы частных мероприятий, планируя пригласить разных исполнителей, объективно и сознательно оценивали возможные отрицательные последствия как для них самих, так и для общества. В условиях нынешней геополитической ситуации [организаторов концерта] попросили оценить связи исполнительницы с Россией, ее позицию относительно военного конфликта на Украине», – отметили в ведомстве.

Ответственность за возможные отрицательные последствия таких мероприятий несут организаторы, заключили в минкульте.

1 июня 2025 года Орбакайте также должна выступить в концертном зале Dzintari в Юрмале. В Латвии пока призывов запретить концерт Орбакайте не слышно.

Все гражданства Орбакайте

Орбакайте родилась в Москве, но часть детства провела в Литве. Ее отец – артист эстрадно-циркового жанра Миколас Орбакас, родившийся в литовском городе Шяуляй. В настоящее время он проживает в РФ.

В феврале 2002 года Орбакайте, как внучка граждан Литвы, получила литовское гражданство, паспорт ей вручил лично консул Антанас Муралис. Ранее предполагалось, что, помимо гражданств Литвы и России, у Орбакайте также есть паспорт США. Однако в прошлом году концертный директор певицы Александр Качан эту информацию опроверг.

Певица замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, семья большую часть времени проживает в США. У их общей дочери Клавдии, родившейся в штате Флорида, есть американское гражданство.

Концерты в России и мире

Литовская общественность, выступающая против того, чтобы Орбакайте выходила на сцену в Вильнюсе, настаивает, что певица ранее нарушала украинское законодательство и «участвует в российской пропаганде». Так, активист Валдас Барткявичюс заявил, что в 2014 году певица «нелегально пересекла украинскую границу», чтобы выступить на концерте в Крыму. По его информации, она также выступала в Крыму и в октябре 2022 года.

Как ранее писал Telegram-канал Mash, артистка хочет вновь возобновить концертную деятельность в России, так как в США ее выступления не пользуются такой же популярностью. В 2023 году гонорар Орбакайте за корпоратив составлял 4,5 млн рублей.

«Поднимает вопросы, связанные с политикой». Суд рассказал, почему Галкина признали иноагентом Юморист Максим Галкин использует концерты, которые дает за границей, для пропаганды антироссийских... 15 сентября 09:50

14 октября Орбакайте выступила с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае. Одним из важных условий вечеринки стал запрет съемки выступления Орбакайте. Также не было разрешено снимать певицу с другими артистами. Ранее SHOT сообщал, что Орбакайте отказалась выходить на сцену с артистом Авраамом Руссо в ОАЭ, несмотря на договоренности.

Мать Орбакайте, певица Алла Пугачева, и ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), ранее популярный ведущий на Первом канале и «России-1», после начала СВО покинули Россию. В сентябре 2022 года Галкина включили в реестр иностранных агентов, он продолжает давать концерты в разных странах.