Причина — септический шок: опубликовано заключение о смерти Паши Техника

Рэпер Паша Техник умер из-за септического шока, следует из опубликованного директором артиста Марком Яровным заключения о смерти. Как отметили медики, к летальному исходу привели острая дыхательная недостаточность и ряд других заболеваний. Тело исполнителя уже отправили в Россию, самолет с ним должен приземлиться в Москве 9 апреля.

Причины смерти

Директор рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Марк Яровный опубликовал заключение тайских врачей о смерти музыканта. Из него следует, что артист умер из-за септического шока, вызванного острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и неуточненной пневмонией .

Яровный пообещал отчитаться перед подписчиками и фанатами Техника за деньги, которые собирают на транспортировку тела и оплату услуг тайских медиков. По словам директора, вопрос с похоронами «вроде [телеведущая] Ксения Собчак решает».

«Поверьте мне, сумма там, я вам скажу, далеко не маленькая. Хоронить человека не дешевле, чем его лечить. Имейте в виду. Ну, смотря как хоронить, конечно, и смотря как лечить», — добавил директор артиста.

Где и когда похоронят Пашу Техника

5 апреля сайт kp.ru сообщил, что церемония прощания с Пашей Техником пройдет там же, где его крестили — в храме Петра и Павла в столичном Лефортово.

«Паша Техник родился в Москве, где провел всю свою сознательную жизнь. Мама рэпера хочет, чтобы прощание с ним прошло в той же церкви, в которой его крестили», — написали журналисты.

Директор артиста заявил, что пока ничего не может сказать о датах прощания с Техником. Он добавил, что на многие вопросы фанатов у него пока «нет ответов».

«Человек еще даже не в России. Его сперва доставят, встретят. Потом отвезут его в один из моргов Москвы. Он пролежит там какое-то время. Потом надо договориться с ритуальным залом. Надо договориться с кладбищем. Надо найти место. Надо найти банкетный зал, там все сделать», — объяснил Марк Яровный. Сегодня он уточнил, что тело рэпера уже отправили в Россию, его доставят в столицу 9 апреля .

Бывшая жена Техника Ева Карицкая намекнула, что место на кладбище для музыканта оплатила Собчак — в обмен на интервью.

«Ребят, по поводу интервью с Собчак я дала согласие во благо Паши. Наше желание было его захоронить отдельно на кладбище, а это очень дорого. Интервью я дала не за гонорар», — отметила Карицкая (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Предсказал дату комы и заранее попрощался?

Фанаты Паши Техника после его отравления в Таиланде предположили, что он сам «притянул к себе смерть». Поклонники артиста припомнили выпуск «Большого шоу» с Азаматом Мусагалиевым, в эфире которого он «предсказывал» дату своей комы.

«Все будет круто! Прям поверьте, 27-го числа, но месяц не скажу», — отмечал в январе артист.

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Другие вспомнили выпуск шоу «Плюшки» комика Богдана Лисевского. Он пошутил, что, когда выпуск опубликуют, Техник «будет в коме или умрет». Лисевский попросил рэпера сказать несколько прощальных слов подписчикам.

«До свидания», — ответил Техник и помахал рукой в камеру.

Видео опубликовали в 2023 году, но завирусилось оно после смерти артиста.

Как и «предсказывал» артист, в искусственную кому его ввели 27 марта. По словам менеджера артиста, это случилось после отравления неизвестным веществом. 4 апреля музыкант скончался. Карицкая пообещала найти и наказать виновных в его смерти.