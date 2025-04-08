Трамп предложит Китаю «щедрые» условия в ответ на переговоры о пошлинах

Президент США Дональд Трамп предоставит Китаю щедрые условия в ответ на переговоры о пошлинах. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

«Президент хотел, чтобы я сообщила, что, если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр», — сообщила она.

При этом она назвала ошибкой ответные меры КНР на пошлины со стороны США, подчеркнув, что Вашингтон всегда будет бить в ответ сильнее.

До этого в США заявили, что продолжат вводить пошлины, параллельно ведя переговоры.

Китай объявил о вводе ответных пошлин в размере 34% на все товары из США 4 апреля. Эта мера начнет действовать 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайские товары. На фоне этого сообщения индекс Shanghai Composite за день упал на 7,34%. При этом в Китае заявили, что не смирятся с тарифным «шантажом» Трампа.

Ранее в США назвали Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом.