В МИД РФ отвергли возможность переговоров с Японией по мирному договору

Россия не собирается обсуждать с Японией возможное заключение мирного договора, пока Токио не поменяет политику в отношении Москвы, заявил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мало ли кто чего хочет. В настоящее время переговоры не ведутся. И до тех пор, пока Япония не изменит свою политику в отношении России, таких переговоров не будет», — сказал дипломат.

8 апреля МИД Японии выпустил ежегодный доклад, в котором сообщалось, что страна намерена заключить мирный договор с Россией. В документе отмечается, что Токио продолжит добиваться решения территориального спора по южным Курильским островам и заключения мирного соглашения с Москвой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Токио «поспешил присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране» и в таких условиях сложно говорить о подобном диалоге.

Ранее в РФ признали нежелательной японскую организацию, популяризирующую реваншизм.