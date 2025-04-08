Жених Бородиной удивился, что в Грузии молодежь не знает русского языка

Жених телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков поделился впечатлениями в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) от первой поездки в Грузию.

Сердюков признался, что ему понравилась страна. Он заявил, что там очень вкусно и гостеприимно. По словам блогера, единственное, чего он не понял, так это незнание русского языка молодежью.

«Как-то они быстро его забыли. Больше всего для этого сделал Михаил Саакашвили, закрыв русские школы, введя штрафы за исполнение песен на русском языке и убрав любое обозначение на русском языке!» — заявил жених телеведущей.

В августе 2022 года на улице царя Давида Агмашенебели в Тбилиси выступали белорусские музыканты, однако местные жители потребовали от них прекратить петь песни на русском языке. В ответ на это музыканты отказались прекращать выступление, так как грузинские законы не запрещают петь на русском.

В мае 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против русскоязычных детских садов. По ее словам, Грузия — толерантная страна, но открытие детских садов, где обучение ведется только на русском языке и не ведется на грузинском, недопустимо.

Ранее Седокова заблокировала отца бывшего мужа во всех соцсетях.