Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жених Бородиной удивился, что в Грузии молодежь не знает русского языка

Жених Бородиной Сердюков: в Грузии молодежь не знает русского языка
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жених телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков поделился впечатлениями в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) от первой поездки в Грузию.

Сердюков признался, что ему понравилась страна. Он заявил, что там очень вкусно и гостеприимно. По словам блогера, единственное, чего он не понял, так это незнание русского языка молодежью.

«Как-то они быстро его забыли. Больше всего для этого сделал Михаил Саакашвили, закрыв русские школы, введя штрафы за исполнение песен на русском языке и убрав любое обозначение на русском языке!» — заявил жених телеведущей.

В августе 2022 года на улице царя Давида Агмашенебели в Тбилиси выступали белорусские музыканты, однако местные жители потребовали от них прекратить петь песни на русском языке. В ответ на это музыканты отказались прекращать выступление, так как грузинские законы не запрещают петь на русском.

В мае 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против русскоязычных детских садов. По ее словам, Грузия — толерантная страна, но открытие детских садов, где обучение ведется только на русском языке и не ведется на грузинском, недопустимо.

Ранее Седокова заблокировала отца бывшего мужа во всех соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами