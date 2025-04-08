Американская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что Украиной управляют идиоты и мошенники. Такое заявление она опубликовала на своем сайте.

По ее словам, именно пороки украинского режима и марионеточный парламент Украины стали причиной того, что ее многочисленные усилия по поддержке Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией оказались провальными. Она подчеркнула, что сейчас Украина не может вернуть свои территории путем ведения боевых действий, но благодаря помощи со стороны США она может получить время для перегруппировки.

«С помощью Соединенных Штатов может быть достигнуто только временное решение, которое даст каждой стороне некоторое время для перегруппировки. Исход этой войны решится позже, и не только на поле боя», — заявила она.

До этого спикер МИД Украины Тихий заявил, что Спартц не может считать себя украинкой после призыва отправить Зеленского в отставку.

Ранее представитель США в ООН заявил о важности сохранять договоренности по Украине.