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В подполье рассказали о новой военной операции ВСУ

Лебедев: ВСУ, вероятно, готовят военную операцию на Херсонском направлении
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, готовят военную операцию на Херсонском направлении. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«В последние две недели Вооруженные силы России активно наносили удары по складам ВСУ вдоль побережья Днепра. Среди пораженных объектов — хранилища плавсредств, которые украинские войска в больших количествах стягивают к Днепру, и это вряд ли случайность», — сказал он.

Лебедев добавил, что поступает информация о перемещении по шоссе в направлении Херсона бензовозов. Кроме того, по его словам, в соседней с Херсонской Николаевской области заметили колонну грузовиков с зелеными ящиками и грузовики с орудиями на лафетах.

До этого бывший командир 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Козел заявил, что вторжение в Курскую область стало провалом украинской армии. По его мнению, она была бы успешной, если бы длилась не шесть месяцев, а два.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили половину Гуева в Курской области.

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