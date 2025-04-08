«Большой куш» в реальном мире. Что делает уникальным стендап-сериал «Быть цыганом»?

8 апреля в онлайн-кинотеатре Okko стартовал документальный сериал «Быть цыганом». В нем популярный стендап-комик Леонид Кулаков отправляется в путешествие по цыганскому миру — и параллельно много над этим шутит. «Газета.Ru» рассказывает, что делает «Быть цыганом» самым веселым, честным и уникальным проектом об этом народе — не только в России, но и мире.

Гая Ричи не просто так за глаза называют «народным режиссером России» — творчество британца, у которого, конечно, никаких госпремий нет и даже не все фильмы которого в последнее время добираются до проката, давно и прочно вплелось в культурный код страны. Ричивский любимчик Джейсон Стейтем уже многие годы «админит» тысячи пабликов «ВКонтакте» своими жизненными заповедями. Отечественные постановщики нет-нет да и срываются, копируя фирменный стиль иностранного коллеги со всеми вытекающими таймлапсами и кулачными боями. А фразы, произнесенные его героями, массово идут в народ.

В том числе и те, которые без контекста, кажется, работают так себе и в особо «талантливых» людях могут посеять зерно ненависти, — на каждых безобидных «песиков-песиков» найдутся свои «Ненавижу, [блин], цыган», и речь уже будет идти не только и не столько о герое Брэда Питта(который к тому же вообще не является цыганом в нашем понимании). Хотя сам Ричи неоднократно подчеркивал, что с любовью и огромным уважением относится к представителям этой народности, восхищаясь их умом и свободой(особо красноречиво это его отношение проявилось в сериальной версии «Джентльменов»). И на всякий случай уточнял — его фильмы, вроде бы пропитанные жуткими стереотипами, на самом деле борются с этими самыми стереотипами.

close Кадр из документального сериала «Быть цыганом» Okko

У российских стендап-комиков, если подумать, с Ричи много общего. У них тоже нет госпремий, их творчество, столь же злободневное и без купюр, тоже в последнее время не всегда добирается до массового зрителя (чтобы сами комики затем не добрались до мест не столь отдаленных), фразы, произнесенные ими, тоже идут в народ.

В том числе и те, которые без контекста работают так себе и в особо «талантливых» людях могут посеять зерно ненависти. Хотя сами комики — за редкими исключениями — подчеркивают, что с огромным уважением относятся ко всем. А их выступления, пропитанные стереотипами, на деле тоже борются с ними.

Более других коллег с Ричи, думается, породнился Леонид Кулаков. «Народным стендапером России» его еще (и очень зря) не называют, зато он уже успел прочувствовать на себе всю опасность вырванной из контекста шутки, а с 8 апреля, как и британский режиссер, в глазах широкой аудитории будет в первую очередь ассоциироваться с цыганской аутентикой — ведь именно Кулаков стал главным героем революционного дока «Быть цыганом» , выход которого приурочен к недавней премьере художественного сериала «Улица Шекспира».

close Кадр из документального сериала «Быть цыганом» Okko

В процессе создания документального кино, которое в России снимают чуть ли не лучше всех в мире, всегда возникает одна и та же загадка — каким образом преподнести материал зрителю, чтобы ценная образовательная информация не превратилась в снотворное, способное вызвать у потребителя аллергию на весь жанр? Решить проблему авторам удается не всегда, но есть и удачные примеры: так, в декабрьском доке «На крючке», где от и до была расписана вся природа преступных схем телефонных мошенников и способы противодействия им, информация подавалась в виде яркой художественной истории, наполненной понятными примерами и точечными комментариями специалистов.

Создатели «Быть цыганом» в плане изобретательности пошли еще дальше — превратили документалку, посвященную удивительной жизни цыганского народа в России, в стендап-концерт с элементами роуд-муви. Заскучать при таких вводных, очевидно, ни у кого нет и шанса.

Пятисерийное шоу логически разделено на два параллельных таймлайна. В одном Кулаков, собственно, занимается тем, что умеет лучше всего: шутит со сцены. Во втором тот же Кулаков пробует себя в жанре документалиста — отправляется со съемочной группой в путешествие по цыганскому миру, для подавляющего большинства неизведанному и мрачному. И окунается в него полностью: посещает настоящую цыганскую свадьбу, познает секреты местной церкви и тайные смыслы режущей глаза роскоши, узнает будущее у цыганской гадалки, знакомится с неочевидными представителями народа — от модели-боксерши до музыкального продюсера. Цыганские бароны и таборы с лошадьми тут, конечно, тоже присутствуют.

close Кадр из документального сериала «Быть цыганом» Okko

И то и другое Кулаков делает без капли фальши. В стендап-части дока комик шутит, не оглядываясь на цензуру (авторы сериала, в этом нет никаких сомнений, вообще не ограничивали артиста, не желая превращать проект в аккуратную, но все же картонку) — с матом, честно, иногда даже на грани. Так же он ведет себя в процессе съемок цыганской натуры — дерзко, остроумно, скептично и при этом с готовностью познавать и принимать (иногда, впрочем, с осторожностью) чужие обычаи.

В рамках сериала Кулаков как бы деконструирует — с помощью небольших, но информативных закадровых выступлений цыгановеда Георгия Цветкова и криминолога Данила Сергеева — стереотипы о цыганах. В путь он отправляется, держа в голове штамп, что цыгане — народ, который невозможно понять и который неразрывно связан с криминалом. А возвращается из трехмесячной поездки с четким ощущением, что этот мир, действительно очень закрытый, уникальный и не без доли тьмы, также полон волшебным весельем, талантливыми мастерами своего дела и просто очень искренними, настоящими, добрыми людьми.

close Кадр из документального сериала «Быть цыганом» Okko

В этом — возможности лично переосмыслить свое отношение к цыганам — простите за каламбур, и скрывается тот самый «большой куш» документального проекта Okko. Он не ставит перед собой цель во что бы то ни стало поучить зрителя, заставить его полюбить целый народ просто потому что, не закрывает глаза на стереотипы — но с их помощью борется с устаревшими и не соответствующими действительности представлениями о цыганах.

И, возможно, оставляет место только мему «Обожаю, [блин], цыган».

close Кадр из документального сериала «Быть цыганом» Okko

Документальный сериал »Быть цыганом»

Дата премьеры: 8 апреля 2025 года

Количество серий, продолжительность: 5 серий по примерно 23 минуты

Режиссер: Владислав Кузнецов

Продюсеры: Михаил Бородин, Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев, Виктория Стрельчук

Сценарист: Алексей Кобылков

В ролях: Леонид Кулаков, Данил Сергеев, Георгий Цветков

Где смотреть: Okko