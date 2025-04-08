Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме отреагировали на оскорбление Маском советника Трампа

Пресс-секретарь Левитт прокомментировала оскорбление Маском советника Трампа
close
Nathan Howard/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга прокомментировала слова главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска, который назвал «просто идиотом» советника президента США по торговле и производству Питера Наварро.

По словам Левитт, Маск и Наварро – «двое людей, очевидно, имеют крайне отличные взгляды на торговлю и тарифы».

«Парни всегда будут парнями, и пусть они и дальше публично выясняют отношения», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Спикер также назвала эту ситуацию основанием поблагодарить администрацию Трампа за то, что она – «наиболее открытая администрация в истории».

До этого Маск в соцсети X назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро «просто идиотом» в ответ на его высказывание о том, что компания Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей.

Наварро ранее опубликовал видео, в котором заявил, что Маск является не производителем, а сборщиком электромобилей. По его словам, многие батареи для производимых на заводе Tesla в Техасе машин закупаются в Японии и Китае, а электроника — на Тайване.

Ранее Маск рассказал о близости России и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами