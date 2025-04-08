Вербное воскресенье в 2025 году: какого числа отмечаем праздник, его история и традиции

Вербное воскресенье 2025: что можно и что нельзя делать в праздник

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — один из важнейших праздников для христиан, который отмечается за неделю до Пасхи. Церковь в этот день вспоминает торжественное прибытие Иисуса Христа в Святой град верхом на осле, а народ — приносит в дом пушистые веточки вербы как символ весны, обновления и внутреннего пробуждения. Подробнее об истории, смыслах и традициях Вербного воскресенья — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Вербное воскресенье в 2025 году

Вербное воскресенье — один из важнейших дней в православном календаре, предваряющий Пасху. Его дата ежегодно меняется, поскольку зависит от даты Светлого Христова Воскресения, которая определяется по лунно-солнечному календарю. Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю до Пасхи.

13 апреля празднуется Вербное воскресенье в 2025 году

Официальное название праздника — Вход Господень в Иерусалим, рассказал «Газете.Ru» священник Вячеслав Ланский. Это событие описано во всех четырех Евангелиях и символизирует торжественное прибытие Иисуса Христа в Иерусалим накануне его крестных страданий. Народное же название связано с особенностями климата и флоры на Руси: если в Иерусалиме Христа встречали пальмовыми ветвями, то в северных широтах их заменили на веточки вербы — одного из первых деревьев, пробуждающихся весной.

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История праздника

Согласно всем четырем Евангелиям (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим. Но сделал он это не как военачальник или царь, окруженный армией, а смиренно — верхом на осле. Этот образ не случаен: в еврейской традиции осел символизировал мир, а не войну. Толпы народа, уже слышавшие о чудесах, совершенных Христом — исцелениях, воскрешении Лазаря и других знамениях, — вышли его встречать. Люди клали под ноги осла свои одежды, срезали пальмовые ветви и выкрикивали:

«Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин. 12:13)

Слово «Осанна» — это восточный возглас хвалы и мольбы, что-то вроде: «Спаси нас!», «Даруй победу!» или «Слава!». Таким образом, Христос был встречен как Мессия и пророк, посланник Божий.

Но именно в этом и скрыт драматизм: через несколько дней эти же люди будут кричать римскому префекту Иудеи Понтию Пилату: «Распни его!». Этот контраст между изначальным восторгом и последующим предательством делает праздник глубоким, почти трагичным, но в то же время важным напоминанием о непостоянстве человеческой природы и малодушии.

Празднование Входа Господня в Иерусалим началось вскоре после того, как христианство официально признали в Римской империи. Уже в IV веке в Иерусалиме паломники собирались в Вербное воскресенье на Масличной (Елеонской) горе и торжественно шествовали к храму Воскресения (Гроба Господня), повторяя путь Христа. В руках они несли пальмовые ветви и пели псалмы. Это первое документально зафиксированное праздничное шествие в истории христианства.

Позже эта традиция распространилась на весь христианский Восток — в том числе на Константинополь (нынешний Стамбул), где праздник стал особенно торжественным. В храме Святой Софии устраивали грандиозные богослужения, император лично участвовал в крестных ходах, а улицы украшали зеленью и ветвями.

На Руси праздник начали отмечать после принятия христианства в 988 году, и богослужения стали проходить по византийскому обряду. Поскольку климат был суровым, пальмовые ветви заменили вербой — первым деревом, которое «просыпается» весной, отметил священник. Символическая замена оказалась настолько точной и удачной, что праздник сразу прижился в народной среде. Верба уже тогда считалась у славян особенным растением — живущим на границе стихий: у воды, между зимой и весной, между смертью и жизнью. Ее почитали как оберег, символ очищения и плодородия.

Кстати Согласно некоторым источникам, в Москве до XVII века проводилось торжественное «шествие на осляти». Патриарх садился на осла, а царь вел его под уздцы от Спасских ворот до Успенского собора. Это был яркий символ подчинения царской власти власти духовной. После реформ Петра I обычай исчез.

Обычаи и традиции Вербного воскресенья

С Вербным воскресеньем связано множество обычаев — как церковных, так и народных. Одни пришли к нам из глубины веков вместе с христианством, другие сформировались позже, впитав в себя народные обряды и представления о весне, очищении и новой жизни.

Освящение вербы

Главная традиция — освящение вербовых веточек в храме. Это происходит вечером в субботу или утром в воскресенье. Люди приходят с охапками веток, часто заранее украшенных ленточками или бантиками. После службы вербу несут домой и ставят возле икон — это своеобразный оберег на ближайший год. Многие хранят вербу до следующей весны, пока не принесут новую. Старые ветви не выбрасывают — сжигают с молитвой или отдают воде.

Верба — удивительное растение: простое, знакомое каждому, но при этом наполненное глубоким символизмом. Мы приносим ее в храм в знак уважения и любви к Богу. Вечером накануне Вербного воскресенья совершается особое богослужение с молитвой, после чего ветви освящаются — и становятся не просто украшением, а маленькой святыней в каждом доме. Верба помогает нам помнить о смирении и жертве Христа, с которой началась Страстная неделя. Вячеслав Ланский священник

close Виталий Белоусов/РИА Новости

Верба как «лекарство»

Пожалуй, Вербное воскресенье — единственный день в году, когда получить веткой по спине — это повод не обидеться, а наоборот — порадоваться. Ритуал «хлестания» сопровождался специальным приговором:

«Верба хлест, бей до слез, / Не я бью — верба бьет, / Будь здоров на весь год!»

Считалось, что такие «удары» очищают тело и душу, придают силы, защищают от болезней и порчи. Особенно полезным считалось получить пощечину вербой утром — до восхода солнца, пока роса еще не высохла.

Умывание вербой

Пушистую веточку опускали в воду и умывались этой водой — «на красоту, на здоровье, на зоркий глаз». Девушки верили, что это придает свежесть лицу и даже помогает привлечь суженого.

Верба в огороде и на печке

Некоторые хозяйки клали веточку под первую борозду весной — чтобы урожай был богатым. Кто-то засовывал ее за потолочные балки — «от молнии». А кто-то просто хранил в печи: мол, дым от освященной вербы оберегает дом от всего злого.

Запрет трогать землю

В день Вербного воскресенья старались не копать, не сажать и не пахать. Это считалось грехом — «земля отдыхает». Да и в целом работать было принято по минимуму, особенно если дело касалось тяжелого физического труда.

Праздник без застолья, но с душой

Так как праздник приходится на время Великого поста, застолья были скромными. Но хозяйки все равно старались: пекли постные пироги, варили узвар, делали мед с травами. Главное — собрать семью, пообщаться, согреться. Никакой суеты, спешки, телевизора на всю громкость. Покой, тишина и пушистая веточка в стакане с водой.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — день радостный, но и наполненный особым смыслом. Он стоит на пороге Страстной недели, последней перед Пасхой, и одновременно празднует Вход Господень в Иерусалим. Поэтому для верующих этот день — не просто возможность освятить веточку вербы, а повод задуматься о своей душе, поступках, вере и отношении к окружающим.

Что можно делать

Посетить храм и освятить вербу. Главное, что делает этот день особенным — участие в праздничной литургии. Освященная верба становится символом духовного обновления и оберегом. Если нет возможности прийти в храм, можно помолиться дома — но именно обряд освящения придает веточке силу и значение.

Молиться, читать Евангелие. Это время сосредоточенности, духовной подготовки к Страстной неделе. Многие в этот день читают отрывки из Евангелия от Матфея (глава 21), где описан сам вход в Иерусалим. Также полезно прочитать псалмы и молитвы на очищение души.

Провести день в кругу семьи. В этот день особенно важно быть рядом с близкими, дарить тепло, разговаривать по душам, вспоминать хорошее. Это время тишины, уюта и внутренней гармонии.

Кстати, в честь Вербного воскресенья в постном меню разрешается рыба.

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Умыться «вербной» водой. Согласно народной традиции, вода, в которую опускали освященную вербу, приобретает особую силу. Ею умывались на здоровье, красоту, бодрость духа и тела. Особенно популярно было умывание на рассвете — «пока роса свежа».

Делать добрые дела. Считается, что все доброе, сделанное в этот день, возвращается сторицей. Можно помочь соседям, пожилым, обнять близких, простить обиду, накормить бездомное животное. Это не только духовная практика, но и внутреннее обновление.

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Чего нельзя делать

Ссориться, ругаться, осуждать. Это, пожалуй, главные «нельзя». День Входа Господня в Иерусалим должен быть наполнен миром, как и сам Спаситель, въехавший в город не с мечом, а с любовью. Злоба, зависть, раздражение и обида — все это лучше оставить в стороне.

Выполнять тяжелую физическую работу. Домашние дела лучше свести к минимуму. Можно приготовить постные блюда, убраться, но без фанатизма. Нельзя делать ремонт, мыть ковры, чинить заборы. Вербное воскресенье — это день тишины и отдыха.

Стричься, краситься, стричь ногти. Некоторые православные придерживаются строгих канонов, по которым на такие великие дни не совершаются телесные «обновления». Стрижка, окрашивание волос, маникюр и даже бритье могут быть отложены на будни. Исключение — по необходимости.

Устраивать шумные вечеринки, слушать громкую музыку. Вербное воскресенье — это праздник сердца, а не праздное развлечение. Считается неуместным в этот день пить алкоголь, включать громко телевизор, веселиться до ночи. Это не Пасха — веселье еще впереди.

Нельзя выбрасывать освященную вербу в мусор. Это важный духовный момент. Все, что было освящено, должно быть утилизировано с уважением — сжиганием или возвращением природе. Нельзя относиться к святыне как к обычному предмету.

Приметы на Вербное воскресенье

Русский народ всегда искал знаки в природе. Самые известные приметы, связанные с Вербным воскресеньем:

Если в этот день солнечно и тепло — лето будет урожайным.

Идет дождь или снег — будет хороший урожай хлеба.

Верба распустилась полностью — весна вступила в силу.

Чем пушистее коты — тем счастливее будет год.

Прилетели жаворонки — жди теплого лета.

Положишь вербу под подушку — увидишь вещий сон.