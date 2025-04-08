Суд на Камчатке отправил в колонию мигранта, финансировавшего террористов

ФСБ: приезжего из Средней Азии посадили на 10 лет за финансирование терроризма

Апелляционный военный суд утвердил приговор Тихоокеанского флотского военного суда в отношении мигранта, проживающего на Камчатке, которого обвиняли в финансировании сирийских террористов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Камчатскому краю.

Суд установил, что мужчина действительно переводил средства в Сирию на приобретение террористами оружия и боеприпасов. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Первые три года он отсидит в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима.

3 апреля сообщалось о задержании отца экс-главы «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) Михаила. Мужчину подозревают в финансировании ФБК. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела.

Вскоре Волкова-старшего отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что Госдума разрешила заочно судить обвиняемых в преступлениях против РФ.