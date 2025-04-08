Что такое мизогиния: как она возникает и почему свойственна и мужчинам, и женщинам

Ненависть к женщинам: что такое мизогиния простыми словами и как она проявляется

Примерно каждая третья женщина в мире сталкивается с насилием хотя бы раз в жизни — во многом из-за мизогинии​. Парадоксально, но неприязнь и враждебность к женскому полу исходит не только от мужчин, но и от самих женщин. Еще один неожиданный тезис — зачастую от этого явления страдают и мужчины. Что такое мизогиния, как она появилась, в каких явных и скрытых формах проявляется и почему укореняется в обществе — в материале «Газеты.Ru».

Выражения вроде «баба с возу — кобыле легче», непрошеные советы поскорее выйти замуж и родить, шутки про глупых блондинок — все окружает нас давно и воспринимается как что-то обыденное. Многие даже не считают подобные фразы проявлением мизогинии, то есть предубеждения или даже ненависти к женскому полу, которая зачастую маскируется под заботу или «традиционные ценности». Причем это не чисто мужское проявление — иногда мизогинию поддерживают и сами женщины.

Что такое мизогиния простыми словами

Мизогиния — это термин, означающий женоненавистничество, то есть неприязнь, предвзятость или откровенная ненависть к женщинам (в том числе к девушкам и даже девочкам) по признаку пола, отметила в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог ​​Ирина Пирогова.

Если объяснить простыми словами, мизогиния — это убежденность, что женщины априори хуже, чем мужчины, и отношение к ним строится на принижении их достоинства. Мизогинные установки могут проявляться явно (например, в форме дискриминации, оскорблений или даже насилия) либо скрыто — через стереотипы и «безобидные» шутки.

Мизогиния — негативное отношение к женскому полу, а мизогинист — человек, который может позволить себе выражения: «О, это все женские штучки, женская логика всегда такая» и так далее. Ирина Пирогова клинический психолог

close Английский плакат «Когда женщина ведёт автомобиль» Wikimedia Commons

Чем мизогиния отличается от сексизма?

Важно понимать разницу: сексизм и мизогиния — не одно и то же. Сексизм — более широкое понятие, подразумевающее любую дискриминацию или предвзятость по признаку пола (это касается как женщин, так и мужчин). Мизогиния же является частным случаем сексизма — предубеждением именно против женщин​.

Например, убежденность, что «женщины от природы уступают мужчинам» — это мизогиния в чистом виде, а фраза «нормальный мужчина должен быть лидером» — проявление сексистского стереотипа.

Также существует понятие, противоположное мизогинии: мизандрия, то есть ненависть по отношению к мужчинам​. Однако она встречается значительно реже и не носит такого системного характера, как мизогиния. Патриархальные уклады обществ исторически возвышали мужчин, поэтому «мизогиния наоборот» в виде ненависти к мужчинам не укоренилась структурно.

Важно Любая предвзятость по половому признаку, будь то мизогиния, мизандрия или сексизм, — вредное явление.

Феномен внутренней мизогинии

Отдельно стоит упомянуть феномен внутренней мизогинии. В такой ситуации носителями женоненавистничества выступают сами женщины. Это усвоение сексистских взглядов общества и перенаправление ненависти на свой же пол​.

Внутренняя неприязнь может проявляться и как аутомизогиния, когда женщина принижает саму себя именно потому, что она женщина​ (например, думает: «Я же девочка, мне не дано разобраться в работе сложной техники»).

Как появилась мизогиния: исторический и культурный контекст

Само слово «мизогиния» имеет древнегреческие корни: miseo — «ненавижу» и gyne — «женщина». Термин использовался в научных кругах, однако широкое распространение получил сравнительно недавно.

Историки отмечают, что слово «мизогиния» впервые задокументировано в XVII веке — после выхода английского трактата «Суд над непристойными, праздными, непослушными и непостоянными женщинами» (1615) автора Джозефа Суэтнэма​. По сути, это был сборник сексистских историй и анекдотов​. Однако женоненавистничество возникло задолго до появления самого термина.

Исторический контекст

Мизогиния уходит корнями в глубокую древность. Во многих традиционных культурах женщины тысячелетиями считались «вторым полом» — существами, подчиненными мужчине. Ученые полагают, что предубеждения против женщин начали формироваться одновременно с возникновением патриархата как основополагающего строя общества.

В эпоху неолита человечество перешло от собирательства и охоты к оседлому сельскому хозяйству. Этот переход существенно изменил социальные отношения: физическая сила стала цениться больше, роль мужчин в производстве выросла, а женщин, напротив, сужалась.

С развитием земледелия возникло понятие частной собственности и ее наследования (зачастую по мужской линии), укрепились брачные практики, при которых женщины переходили в семьи мужей. Постепенно патриархат стал доминировать: мужчины закрепили за собой ведущие позиции, а женщины были поставлены в зависимое положение​. В таких условиях предрассудки о «природной неполноценности» женщин пустили прочные корни.

Культурный аспект

Во многих мифологиях и религиях также находится отражение этих древних предубеждений. Достаточно вспомнить древнегреческий миф о Пандоре, которая выпустила в мир все возможные бедствия исключительно из собственного любопытства, — пример того, как женщину делают виновницей общечеловеческих бед.

close Джон Уильям Уотерхаус, «Пандора» Wikimedia Commons

В авраамических религиях есть схожий мотив: Ева поддалась искушению змея, из-за чего люди были изгнаны из рая — то есть греховность женщины навлекла наказание на оба пола. Подобные сюжеты сформировали стереотип о том, что женщины — источник зла или проблем.

Сегодня, по словам психолога, по-прежнему наблюдаются отголоски вековых предубеждений. Например, многие пословицы и поговорки разных народов несут уничижительный посыл в адрес женщин. Классический пример — русское «Курица не птица, баба не человек», который до сих пор иногда вспоминают.

7 признаков и примеров мизогинии в современной жизни

Спектр проявлений мизогинии в современной жизни очень широк — от бытовых ситуаций до медийных образов. Вместе с клиническим психологом Ириной Пироговой «Газета.Ru» собрала примеры, по которым можно распознать мизогинные установки (в том числе когда они скрыты под маской шутки или заботы).

1. Обесценивание достижений женщин

Стереотипы диктуют, что женщины якобы менее способные в науке, технике, бизнесе. Поэтому успех женщины нередко воспринимается как исключение или удача, а не закономерность. Фразы «самой такого не достичь, интересно кто там папа/муж» или «просто повезло» — пример такого мышления​. В рабочих ситуациях это выливается в недоверие к профессионализму женщин, нежелание иметь женщину-руководителя. Опросы подтверждают эту тенденцию: по данным одного из них, большинство респондентов предпочли бы видеть в роли юриста, архитектора или врача мужчин — при том, что более половины специалистов этих профессий женщины​.

2. Стереотипизация и генерализация

Мизогиния питается стереотипами о «женской природе». Фразы вроде «Все женщины любят сплетничать», «У женщин нет логики», «Женщины не способны дружить друг с другом» — бездоказательные обобщения, представленные как факт. Все эти штампы формируют презрительное отношение к женщинам как к группе, сводя личность каждой к набору мнимых «врожденных» черт.

3. Высокие требования и двойные стандарты

Общество часто строже судит женщин за те поступки, которые мужчинам прощаются или даже поощряются. Например, ожидается, что женщина должна «не стареть, не толстеть и не жаловаться». То есть, быть заботливой матерью и женой, одновременно занимаясь семьей и работой, и при этом всегда следить за собой, выглядеть привлекательно и ухоженно. Если женщина не соответствует завышенным требованиям, ее критикуют: «плохая мать», «запустила себя» и так далее. Мужчинам в этом плане обычно позволяется больше: излишняя полнота — признак солидности, работа в ущерб времени с семьей — так он же добытчик.

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4. Неуважение к выбору женщины

Один из частых признаков — убеждение, что женщина «сама не понимает, чего хочет», и ей нужно выполнять определенные биологические и социальные функции. Например, когда окружающие осуждают девушку за нежелание заводить детей или выходить замуж. Любые отклонения от навязанной роли трактуются снисходительно: «Ты еще молодая, поумнеешь», «У всех так было, родишь — тогда поймешь». По сути, мнение самой женщины обесценивается. Подобное отношение — явный симптом мизогинии, даже если выражается в форме доброго совета.

5. Обвинение женщин и чувство вины

Еще один признак — привычка винить именно женщину в негативной ситуации. Например, если муж изменил, окружающие могут осуждать жену — мол, сама упустила, «не удержала мужчину». Если мужчина домогается или применяет насилие, ищут, чем спровоцировала его жертва: «не так оделась, дала повод». Таким образом, ответственность перекладывается, а мужчина будто бы снимает с себя вину. Это заставляет многих женщин испытывать постоянное чувство вины​.

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6. Сексистские шутки и язык вражды

Анекдоты про «блондинку за рулем», уничижительные прозвища типа «синий чулок» или мемы в интернете, высмеивающие феминисток — все это примеры того, как мизогиния проявляется в массовой культуре. Часто подобный юмор преподносится как безобидный, но он формирует образ женщин как глупых, истеричных или меркантильных. Примечательно, что высмеиванию подвергаются любые признаки и модели поведения: и домохозяйка, и карьеристка, и молодые девушки, и женщины в возрасте. Сексистские шутки можно услышать не только от мужчин, но и от самих женщин в адрес друг друга​, что опять же говорит о распространенности внутренней мизогинии.

7. Примеры в медиа и литературе

Массовая культура долгое время транслировала мизогинные образы. Во многих фильмах и книгах закрепились стереотипные роли: женщина — либо «ангел в доме» (декоративная фигура, награда мужчине), либо «роковая соблазнительница», либо «истеричка», мешающая герою. Такие образы подпитывают публику предубеждениями. Однако современная литература и кинематограф постепенно отходят от этих клише.

Приведенные примеры — далеко не полный список , подчеркнула психолог. Главное, что мизогиния может быть как грубой и прямой, так и завуалированной.

Открытая ненависть и унижение встречаются реже, так как осуждаются обществом. Но им на смену пришли пассивно-агрессивные формы: саркастические замечания, «добрые советы», обобщающие ярлыки.

Проблема скрытой мизогинии в том, что ее труднее распознать и указать на нее​. Однако эффект остается тем же: поддерживается образ женщин как не совсем полноценных людей.

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Почему возникает мизогиния

Мизогиния — это сложный социально-психологический феномен, укорененный в традициях и стереотипах. Она не появляется на пустом месте: всегда есть контекст — будь то патриархальные порядки, травмирующий опыт или страхи самого мизогина.

Социально-культурные стереотипы

С самого детства люди впитывают установки окружения. Если мальчику постоянно транслируют идею превосходства мужчин, а от девочки требуют «быть скромнее», то вырастают они уже с убеждениями о неравенстве полов. В патриархальной культуре укоренены десятки стереотипов о том, какую роль «должна» играть женщина — быть покорной, заниматься домом, угождать мужчине. Эти установки закрепляются через семью, школу, медиа и даже через безобидные, на первый взгляд, сказки. В итоге и мужчины, и женщины начинают верить в «естественное» превосходство мужчин​.

С самого детства мы часто слышим в сказках, что мужчина — глава семьи, который уходит на охоту, в то время как женщина остается дома, выполняя работы по хозяйству. Этот стереотип подчеркивает представление о мужчине как о добытчике и лидере. Ирина Пирогова клинический психолог

Страх потерять привилегии

В современном мире женщины все активнее заявляют о своих правах и занимают равные позиции с мужчинами — в карьере, политике, общественной жизни. Для некоторых мужчин (особенно воспитанных в духе патриархальных норм) это может казаться угрозой. Ненависть к женщинам в таком случае выступает как защитная реакция: когда женщины претендуют на традиционно «мужские» роли, у части мужчин возникает тревога лишиться лидерства и контроля​.

Комплекс неполноценности и проекция

Еще одна психологическая причина мизогинии — внутренние проблемы самих ненавистников. Психологи отмечают, что мужчины с заниженной самооценкой или личными неудачами нередко винят в своих проблемах именно женщин​.

Сексуальные комплексы и подавленная агрессия

По словам Ирины Пироговой, отдельно специалисты выделяют причину, связанную с неприятием собственной сексуальности. Некоторые мужчины испытывают внутренний конфликт: с одной стороны, влечение к женщинам, с другой — чувство вины или раздражение по этому поводу (например, из-за строгого воспитания или неудачного опыта).

Многие мужчины считают себя главными в интимной жизни, хотя это не всегда соответствует действительности. Ирина Пирогова клинический психолог

В результате появляется искаженное восприятие: женщина видится «манипуляторшей, вызывающей желание», виновницей мужских «греховных» мыслей​. Проще говоря, мужчина злится на женщин за то, что они его «сбивают с толку» своей привлекательностью.

Личный травматичный опыт и воспитание

Истоки внутренней мизогинии могут крыться и в семье. Если ребенок рос в обстановке нездоровых отношений, это накладывает отпечаток. Например, девочка, с детства наблюдавшая домашнее насилие от отца в адрес матери, может неосознанно перенять модель агрессора: ребенку психологически легче отождествить себя с сильной стороной (отцом), чем ассоциировать себя с жертвой (матерью)​. Повзрослев, такая девушка может начать презирать женщин, считая их «слабыми, недостойными уважения», потому что в ее сознании женская роль ассоциируется с унижением.

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Конкуренция и принцип «разделяй и властвуй»

Причины внутренней мизогинии во многом социальны. Общество зачастую навязывает женщинам восприятие друг друга как соперниц за ограниченные ресурсы (внимание мужчин, социальный статус). В такой атмосфере закономерно возникает зависть и неприязнь. В результате часть женщин действительно начинает плохо относиться к другим женщинам, считая, что «дружбы не бывает», «все женщины стервозны» и так далее.

Биологические факторы

Наконец, существуют теории, пытающиеся объяснить мизогинию с точки зрения биологии. Некоторые ученые связывают предвзятое отношение к женщинам с эволюционными факторами. Например, исторически мужчины обладают большей физической силой и уровнем агрессии (благодаря гормону тестостерону), что могло давать им преимущество в захвате ресурсов и власти. Есть гипотезы, что борьба за доминирование заложена эволюционно, отсюда стремление мужчин подчинять женщин рассматривается некоторыми как «природное»​.

Однако важно подчеркнуть: биологические различия не делают мизогинию неизбежной. Человек — существо социальное, и культурные нормы могут как усиливать, так и подавлять врожденные инстинкты. Так что апелляции к биологии часто используются скорее как оправдание предрассудков, чем как реальное объяснение. Современная наука не выявила генетической запрограммированности ненавидеть определенный пол.

Как мизогиния влияет на мужчин

На первый взгляд может показаться, что мизогиния выгодна мужчинам — ведь она возвышает их за счет принижения женщин. Однако на практике ненависть к женщинам, по словам клинического психолога, бьет и по самим мужчинам, хотя проявляется это иначе.

Эмоциональная неполноценность. Патриархальные стереотипы, подкрепляемые мизогинией, требуют от мужчины всегда быть «сильным» и «не женоподобным». Проявления чувствительности или уязвимости высмеиваются как «не мужское поведение». В результате сами мужчины растут с запретом на эмоции: с детства слышат «не плачь, ты же мальчик». Это приводит к тому, что во взрослой жизни мужчина подавляет свои эмоции, не умеет открыто говорить о переживаниях​. Накопленные стресс и боль могут выливаться в агрессию или в психологические проблемы.

Получается порочный круг: мизогиния и сексизм заставляют мужчину играть роль «мачо», но эта же роль калечит его изнутри.

Ограничение самореализации. Мизогинные устои вредят мужчинам, сужая выбор профессий и увлечений. Они сталкиваются с давлением соответствовать образу добытчика, карьериста, главного кормильца. Выбор «не мужских» занятий часто высмеивается. Мизогиния проявляется как обесценивание всего, что ассоциируется с женщинами, даже если этим занимается мужчина. В итоге многие боятся реализоваться в тех сферах, которые им интересны, из страха потерять уважение.

Проблемы в отношениях. Мужчины, подверженные мизогинии, как правило, выстраивают токсичные модели отношений с противоположным полом. Считая женщин ниже себя, они не способны к партнерскому диалогу, к эмпатии и уважению в семье​. Это приводит к конфликтам, разводам, эмоциональной отчужденности.

Такие мужчины могут избегать участия в воспитании детей, считая это «женским делом», и в итоге теряют связь с самыми близкими людьми.

Кроме того, установка на доминирование мешает многим мужчинам испытывать простые радости — например, проявлять нежность, заботиться, открыто радоваться милым семейным моментам.

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Как бороться с мизогинией: 5 основных шагов

Преодолеть столь укоренившееся явление, как мизогиния, непросто. Зачастую начинать приходится с себя и своего ближайшего окружения — шаг за шагом меняя установки, которые достались нам «в наследство».

«Чтобы справиться с мизогинией, необходимо научиться общаться с женщинами на равных. Важно признать, понять и осознать, что женщины — равноправные партнеры. Для этого полезно изучать литературу по женской психологии, которая поможет понять, как устроен мозг женщин и в чем заключаются отличия от мужского», — рассказала психолог.

1. Признайте проблему

Первый шаг — честно ответить себе на вопрос: не содержатся ли во взглядах и словах, которые вы считаете нормой, скрытые мизогинные установки? Признать наличие проблемы бывает трудно, ведь никому не хочется думать о себе как о «женоненавистнике». Однако важно трезво проанализировать, откуда взялись наши убеждения о ролях полов. Возможно, вы вспоминаете, как в детстве слышали от родителей фразы про «настоящих мужчин» и «женское предназначение». Осознав эти внутренние предубеждения, можно начать работу по их устранению. Признание и осознание своих стереотипов — необходимый этап на пути изменений​.

2. Анализируйте свою речь и поведение

Маленькие изменения в повседневной жизни способны постепенно изменить и мышление. Постарайтесь исключить из своего лексикона уничижительные выражения о женщинах, даже сказанные в шутку. Замените привычные обороты типа «слабый пол» на нейтральные. Следите, как вы реагируете на женщин в разных ситуациях: не возникают ли у вас автоматически сомнения в компетентности женщины-водителя или инженера? Если да, сознательно остановите себя и оцените человека объективно, без гендерных клише.

Работа над собой — самая трудная, но и самая важная.

Рефлексия и самокритика должны стать постоянной практикой: ловите себя на предвзятых мыслях и спрашивайте, почему вы так подумали, откуда это взялось​. Постепенно вы научитесь замечать зарождение мизогинных импульсов и гасить их.

Также стоит стремиться активно слушать и проявлять интерес к точке зрения женщин. Изменение своего поведения, становление более мягким и восприимчивым к чувствам других людей — это важные шаги на пути к преодолению мизогинии. Ирина Пирогова клинический психолог

3. Не поддерживайте женоненавистническую риторику

Повседневная борьба с мизогинией заключается еще и в том, чтобы не транслировать ее дальше. Если в компании друзей звучит сексистский анекдот — не смейтесь вместе со всеми из вежливости. Можно тактично дать понять, что шутка не смешная, а оскорбительная. Когда слышите утверждение типа «женщинам не дано разбираться в технике», постарайтесь возразить, приведя контрпримеры, опровергающие этот миф​. В интернете не участвуйте в травле и не распространяйте унизительные мемы. Делайте шаги в противоположную сторону: заступитесь, если видите, что к кому-то несправедливо относятся из-за пола. Эти действия могут показаться незначительными, но именно так постепенно меняется общая культура общения и восприятия.

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4. Работайте над внутренней мизогинией

Если вы женщина, важно критично взглянуть и на свое отношение к представительницам своего пола. Не требуйте от себя быть «идеальной во всем» в угоду чужим ожиданиям и не судите других женщин слишком строго. Воспринимайте их как разных, но равных.

5. Подавайте пример следующему поколению

Если у вас есть дети, младшие братья, сестры или племянники, в ваших силах разорвать цепочку передачи мизогининных установок. Воспитывайте мальчиков и девочек в уважении друг к другу. Обращайте внимание на язык: не говорите при ребенке фразы вроде «ты же девочка, будь поскромнее». Такие мелочи откладываются в сознании. Показывайте положительные примеры равноправия: делите домашние обязанности между взрослыми не по гендерному признаку, уважайте мнение детей независимо от того, сын это или дочь.

Борьба с мизогинией начинается в семье: если ребенок с детства усвоит ценность уважения к людям любого пола, в будущем ему не придется бороться с предубеждениями внутри себя.

Искоренение мизогинии — долгая задача, подчеркнула клинический психолог. Менять придется устои, формировавшиеся веками. Но каждый небольшой шаг — уже вклад. Убрав ненависть и предвзятость из собственного восприятия, мы постепенно создадим вокруг более здоровую среду. В обществе, где люди уважают друг друга независимо от пола, выиграют все — и женщины, и мужчины.