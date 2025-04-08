В российском городе мужчине проломили череп табуреткой после ссоры в баре

РЕН ТВ: в Сарове мужчине проломили череп табуреткой после ссоры в баре

В Сарове Нижегородской области мужчине после конфликта с другим посетителем в баре проломили череп табуреткой. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 5 апреля в баре «Колизей», расположенном на Московской улице. Мужчина поссорился с другим посетителем увеселительного заведения, и конфликт перерос в драку. В какой-то момент оппонент ударил его по голове деревянной табуреткой с металлическими ножками.

В результате пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытый оскольчатый вдавленный перелом теменной кости со смещением, а также ушиб головного мозга средней степени тяжести и ушибленную рану теменной области.

Травмы оценили как тяжкий вред здоровью. Нападавшего задержали, он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

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