Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском городе мужчине проломили череп табуреткой после ссоры в баре

РЕН ТВ: в Сарове мужчине проломили череп табуреткой после ссоры в баре
close
Shutterstock

В Сарове Нижегородской области мужчине после конфликта с другим посетителем в баре проломили череп табуреткой. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 5 апреля в баре «Колизей», расположенном на Московской улице. Мужчина поссорился с другим посетителем увеселительного заведения, и конфликт перерос в драку. В какой-то момент оппонент ударил его по голове деревянной табуреткой с металлическими ножками.

В результате пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытый оскольчатый вдавленный перелом теменной кости со смещением, а также ушиб головного мозга средней степени тяжести и ушибленную рану теменной области.

Травмы оценили как тяжкий вред здоровью. Нападавшего задержали, он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Ранее ревнивый россиянин избил жену табуреткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами