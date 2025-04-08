Госдеп назвал тему переговоров с Россией в Стамбуле

Госдеп: РФ и США на переговорах в Стамбуле 10 апреля обсудят работу дипмиссий

Делегации России и США в ходе предстоящих переговоров в Стамбуле 10 апреля обсудят работу посольств, а не Украину. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге, пишет РИА Новости.

«Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств», — отметила она.

Брюс подчеркнула, что стороны попытаются достичь «прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий».

Нормализация двусторонних отношений может случиться только тогда, когда будет урегулирован конфликт на Украине, добавила официальный представитель Госдепа.

Незадолго до этого министерство иностранных дел России сообщило, что в Стамбуле пройдет второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Делегацию РФ возглавит российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Формат и состав участников останется неизменным. Делегацию со стороны Штатов возглавит заместитель главы Госдепартамента Соната Коултер.

5 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ добилась успеха в сложных переговорах с США. По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа показала созидательный подход и уважительное отношение в диалоге с российской стороной. Кроме того, стороны в ходе переговоров обсудили возобновление прямого авиасообщения.

Ранее в Совфеде рассказали о продолжающихся «без перерыва» контактах России и США.