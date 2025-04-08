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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 20:30 мск введены также в аэропорту Саратов», — отметил он.

Кореняко уточнил, что такое решение принято в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кроме того, аналогичные ограничения ввели на работу аэропорта Гумрак в Волгограде. По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

5 апреля в Росавиации сообщили, что семь самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за густого тумана, наблюдавшегося в районе аэропорта ночью. Согласно информации Кореняко, семь рейсов были перенаправлены в Грозный, Махачкалу и Минеральные Воды. 3 апреля из-за сильного тумана в Сочи также часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы. Для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров задействовали дополнительный персонал.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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