В Воронежской области сбили не менее пяти беспилотников ВСУ

Гусев сообщил об уничтожении не менее пяти дронов в Воронежской области

На территории Воронежской области сбили не менее пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны в трех районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее пяти БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:03 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Гусев добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки дронов.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили семь дронов ВСУ над территорией страны. По данным ведомства, три дрона уничтожили в Воронежской области, два — в Белгородской, а еще два — над Черным морем неподалеку от Крыма. Уточняется, что беспилотники были сбиты в период с 17:15 до 19:15 мск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.