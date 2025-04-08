В Чехии назвали преимущество Путина перед Зеленским в переговорах с Трампом

Политолог Друлак: Путин и Трамп могут вести диалог, а Киев не даст гарантии

Президент РФ Владимир Путин может вести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом на равных и способен гарантировать выполнение достигнутых соглашений. Об этом в своем материале для чешского издания Časopis argument пишет политолог Петр Друлак.

«Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. От Зеленского <...> Трамп ничего подобного ожидать не может», — объяснил Друлак.

Он также отметил, что президент США сводит конфликт на Украине к вопросу о доходах и расходах Америки.

В конце марта Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.