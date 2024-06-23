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Новый виток «русской ракеты»: фигуристке Трусовой — 20

Фигуристке Александре Трусовой исполнилось 20

Александра Трусова — российская фигуристка-одиночница. Ее коронная «фишка» — исполнение четверных прыжков. Она стала первой фигуристкой в истории, которая на официальных соревнованиях, организованных Международным союзом конькобежцев (ISU), исполнила четверные лутц, тулуп и флип. Кроме того, она первой выполнила в рамках одной программы последовательно два, три, четыре и пять четверных.

Трусова — двукратный призер чемпионатов Европы, обладатель бронзовой медали чемпионата мира–2021, а также серебряный призер Олимпиады–2022. На Играх она уступила соотечественнице Анне Щербаковой. После прокатов в сеть попало видео, на котором Трусова в слезах заявляет о намерении уйти из фигурного катания. Тем не менее карьеру она не завершила.

С 2016 по 2022 год она тренировалась у Этери Тутберидзе с перерывом на год, когда она переходила в академию Евгения Плющенко. С 2022 года занимается в ЦСКА у Светланы Соколовской. При этом она редко появляется на официальных стартах, предпочитая им участие в шоу.

Трусова не скрывает от общественности личную жизнь. СМИ активно обсуждали ее отношения с фигуристом Марком Кондратюком, и их расставание шокировало многих поклонников Александры. А в июне 2024 года Трусова сообщила о помолвке с другим фигуристом — Макаром Игнатовым.

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