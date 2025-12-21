На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канцлера Германии освистали

Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти
true
true
true
close
Christian Mang/Reuters

Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца освистали по прибытии на церемонию памяти жертв атаки на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщает MDR.

В публикации отмечается, что когда Мерц прибыл в город были слышны крики «Проваливай!» и «Стыдись!».

Церемония состоялась вечером 20 декабря. В рамках мероприятия канцлер заверил родных и близких пострадавших в поддержке со стороны федерального правительства Германии. Мерц добавил, что понимает гнев граждан в свете того, насколько ужасным было преступление.

20 декабря 2024 года автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине.

Журнал Der Spiegel писал, что во время осмотра машины подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге следователи нашли завещание. По данным издания, подозреваемый завещал все свое имущество Немецкому Красному Кресту. При этом, по информации журналистов, никаких политических посылов в документе не было.

Ранее в Германии запретили рождественскую ярмарку из-за угрозы теракта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами