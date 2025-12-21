Канцлера Германии освистали

Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти

Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца освистали по прибытии на церемонию памяти жертв атаки на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщает MDR.

В публикации отмечается, что когда Мерц прибыл в город были слышны крики «Проваливай!» и «Стыдись!».

Церемония состоялась вечером 20 декабря. В рамках мероприятия канцлер заверил родных и близких пострадавших в поддержке со стороны федерального правительства Германии. Мерц добавил, что понимает гнев граждан в свете того, насколько ужасным было преступление.

20 декабря 2024 года автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине.

Журнал Der Spiegel писал, что во время осмотра машины подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге следователи нашли завещание. По данным издания, подозреваемый завещал все свое имущество Немецкому Красному Кресту. При этом, по информации журналистов, никаких политических посылов в документе не было.

Ранее в Германии запретили рождественскую ярмарку из-за угрозы теракта.