Продюсера «Ласкового мая» вновь захотели заочно арестовать

Следствие вновь обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Разина

Следствие снова обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, судебное заседание назначено на 26 декабря.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что следствие предъявило Андрею Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. По информации правоохранительных органов, благодаря этому музыкальный продюсер заработал около 500 млн рублей. При этом не исключается, что данная сумма может вырасти до конца расследования.

Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, в настоящее время Разин скрывается от следствия в США. 12 декабря в СМИ появилась информация, что в Таганский районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заочного ареста.

Ранее бывший водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве.