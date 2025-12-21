В Кремле рассказали, что будет после возвращения спецпредставителя Путина из Майами

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев «привезет какие-то сигналы» из командировки в Майами, где встречается с членами команды американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков.

Он рассказал, что в Кремле обсудят полученные от американцев и украинцев сигналы и посмотрят, что можно принять, а что — категорически нельзя.

«Думаю, что большинство предложений нам не подойдут, потому что мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями», — сказал Ушаков.

Он добавил, что Дмитриев уже «кое-что сообщает», но в Кремле ждут его возвращения. В понедельник, 22 декабря, спецпредставитель президента должен приехать из США и доложить главе государства о результатах переговоров. Тогда РФ выработает позицию, с которой «пойдет дальше».

До этого Дмитриев прибыл на переговорную площадку во второй день переговоров по урегулированию на Украине в Майами. Когда он в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на переговоры, он показал журналистам поднятый вверх большой палец.

Спецпредставитель президента России прилетел в США накануне на переговоры со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером. В первый день, как рассказал Дмитриев, дискуссии были конструктивными.

Ранее в Кремле пошутили, что Дмитриев в Майами «пьет «Куба либре».