Украинцам пообещали реже отключать электричество

Отключения света на Украине должны происходить реже с 24 декабря. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, правительство поручило профильным ведомствам к указанной дате направить до 1 ГВт высвобожденных энергетических мощностей на обеспечение бытовых потребителей.

Свириденко уточнила, что дополнительные объемы электроэнергии удалось изыскать после отключения ряда объектов критической инфраструктуры.

19 декабря министерство энергетики Украины сообщило, что более 73 тыс. абонентов в Одесской области остаются без электроснабжения после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Люди начали перекрывать дороги, протестуя против отключения электричества на целую неделю.

13 декабря большая часть Одессы осталась без света, отопления и водоснабжения. Работа городского транспорта была приостановлена, а больницы перевели на автономное питание. Причиной послужили ночные и утренние удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Местные СМИ писали, что это была самая масштабная атака с момента эскалации конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде возмутились, что блэкаут произошел в Одессе вместо обещанной Москвы.