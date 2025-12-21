На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле хотят сотрудничать с США независимо от урегулирования на Украине

Песков: Россия и США могут сотрудничать независимо от урегулирования на Украине
true
true
true
close
MGIMO360 TV/YouTube

Россия и США могут заниматься совместными проектами, и это сотрудничество не должно быть привязано к урегулированию на Украине, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва заинтересована в таком взаимодействии и не связывает эти два процесса.

«Американская сторона четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что во время переговоров по урегулированию на Украине в Майями спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев должен собрать информацию о текущих наработках США и Европы, чтобы сделать доклад российскому лидеру.

21 декабря Дмитриев прибыл на переговорную площадку во второй день переговоров по урегулированию на Украине в Майами. Когда он в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на переговоры, он показал журналистам поднятый вверх большой палец.

Спецпредставитель президента РФ прилетел в США накануне на переговоры со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером. В первый день, как рассказал Дмитриев, дискуссии были конструктивными. Однако помощник президента России Юрий Ушаков считает, что большинство предложений США и Украины по урегулированию РФ не подойдут.

Ранее в Кремле пошутили, что Дмитриев в Майами «пьет «Куба либре».

Переговоры о мире на Украине
