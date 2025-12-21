Стало известно, когда украинская делегация встретится с представителями Вашингтона

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов проведут 21 декабря новую встречу с американской стороной. Об этом Умеров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, работа проходит в конструктивном и предметном ключе. Умеров выразил уверенность в дальнейшем прогрессе и практическом результате в переговорном процессе.

21 декабря спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на переговорную площадку во второй день переговоров по урегулированию на Украине в Майами.

20 декабря Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты на переговоры со специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером. В первый день, как рассказал спецпредставитель президента РФ, дискуссии были конструктивными. В воскресенье, 21 декабря, переговоры должны продолжиться.

Ранее стала известна роль Европы на переговорах по Украине.