В МИД РФ заявили, что отношения со Словенией «скатились на самый низкий в истории уровень»

МИД РФ: отношения России и Словении достигли самого низкого в истории уровня
Reuters

Отношения РФ со Словенией «скатились» до самого низкого уровня в истории из-за того, что Любляна поддерживает Украину и антироссийские инициативы НАТО и ЕС, заявил ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Политический диалог заморожен, дипломатические контакты сведены до минимума, торгово-экономические, культурные и гуманитарные связи постепенно деградируют», — описал происходящее дипломат.

Он отметил, что внешняя политика республики отличается от российской, «выверена по западному шаблону» и «замешана на конфронтации».

Словения входит в список недружественных России стран. Перечень появился в РФ в 2021 году, когда президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных государств. Правительству было поручено определить страны, осуществившие «недружественные действия» в отношении российских дипломатических и консульских работников. В перечень вошли США и Чехия. Впоследствии в этот список добавили Грецию, Данию, Хорватию, Словакию и Словению.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва постепенно отходит от термина «недружественные страны» и делает акцент на государствах, у которых «недружественные правительства».

Ранее Словения предложила свою территорию для переговоров Москвы и Киева.

