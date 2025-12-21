На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Еще передумает»: Гуменник о намеке на уход чемпиона мира Галлямова

Гуменник о Галлямове: Саша — эмоциональный парень
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник прокомментировал реакцию фигуриста Александра Галлямова после завоеванного серебра на чемпионата России. Его слова приводит «Чемпионат».

«С Галлямовым пока не общался, но Саша — эмоциональный парень. Думаю, что он еще передумает», — предположил Гуменник.

Российский чемпион мира Александр Галлямов после серебра на чемпионате России намекнул на завершение карьеры.

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.

Гуменник впервые в карьере одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За два проката короткой и произвольной программы Гуменник получил 304,95 балла и занял первое место.

Фигурист чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.

Ранее Гуменник назвал золото чемпионата России не самой ценной медалью.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами