«Еще передумает»: Гуменник о намеке на уход чемпиона мира Галлямова

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник прокомментировал реакцию фигуриста Александра Галлямова после завоеванного серебра на чемпионата России. Его слова приводит «Чемпионат».

«С Галлямовым пока не общался, но Саша — эмоциональный парень. Думаю, что он еще передумает», — предположил Гуменник.

Российский чемпион мира Александр Галлямов после серебра на чемпионате России намекнул на завершение карьеры.

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.

Гуменник впервые в карьере одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За два проката короткой и произвольной программы Гуменник получил 304,95 балла и занял первое место.

Фигурист чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.

Ранее Гуменник назвал золото чемпионата России не самой ценной медалью.