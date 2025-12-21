Прокуратура подтвердила обнаружение трупов кошек и собак в приюте в Ростовской области

Прокуратура начала проверку после обнаружения тел животных в ростовском приюте

Прокуратура Ростовской области подтвердила опубликованную в СМИ информацию об обнаружении трупов животных на территории приюта в Аксайском районе. Организована проверка, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В связи с обнаружением трупов животных в приюте прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — отмечается в сообщении.

21 декабря местные СМИ сообщили, что в приюте «Забытые сердца» найдены трупы кошек и собак, состояние которых указывает на возможные факты жестокого обращения с животными. Полиция проводит проверку, а прокуратура контролирует ее ход и результаты.

До этого в Башкирии из озера Узеть спасатели достали тела 780 овец. При этом одна овца выжила, она ходила по льду водоема. Животное передали хозяину.

20 ноября красноярский депутат Борис Мельниченко предложил отправить бездомных собак на СВО, чтобы «прочесывать минные поля». Депутат Госдумы Владимир Бурматов выступил против этой инициативы, подчеркнув, что не стоит наказывать этих животных второй раз лишь за то, что были выкинуты своими хозяевами.

Ранее лошадь провалилась в погреб в Перми и не смогла выбраться.