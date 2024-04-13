13 апреля 2024, 20:22 Фото 10 главных фото недели: наводнение в Оренбурге и запуск ракеты «Ангара-А5» «Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели Даша Воронцова close Запуск первой летной ракеты космического назначения «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный, 11 апреля 2024 года Местный житель плывет по затопленной улице в Оренбурге, 13 апреля 2024 года Ребенок наблюдает за частичным солнечным затмением с помощью самодельной маски в Нью-Йоркском зале науки в районе Квинс, Нью-Йорк, США, 8 апреля 2024 года Футбольные болельщики зажигают файеры возле стадиона Метрополитано перед футбольным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов между «Атлетико Мадрид» и «Дортмунд» в Мадриде, Испания, 10 апреля 2024 года Подтопленное кладбище в Орске, 9 апреля 2024 года Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года Полицейские задерживают участника протеста протеста против попыток изменить политику правительства, предоставляющую ультраортодоксальным евреям освобождение от воинской повинности, Иерусалим, 11 апреля 2024 года Местные жители плывут на надувной лодке через затопленный двор своего дома, чтобы покормить собак, застрявших на крыше, Оренбург, 12 апреля 2024 года Местные жители в автобусе на фоне разрушенных зданий в результате боевых действий в Константиновке, Украина, 10 апреля 2024 года Эвакуация людей из торгового центра Westfield в Сиднее, где мужчина с ножом напал на посетителей, 13 апреля 2024 года "И обидно, и страшно": как тонет Оренбург Звезда «Голоса» Евгений Кунгуров найден мертвым в центре Москвы Как в Москве отметили Ураза-байрам "Крестный отец", "Дракула" и еще 9 главных фильмов Фрэнсиса Форда Копполы Военная операция России на Украине, последствия паводка в Оренбурге, солнечное затмение в США и и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Комментарии Что думаешь?