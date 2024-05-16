В одном из сел Тюменской области прорвало дамбу

В селе Большой Карагай Вагайского района Тюменской области из-за сильного паводка прорвало дамбу. Информация об этом появилась в Telegram-канале Ural Mash.

«Людей эвакуируют», — отмечается в материале.

Согласно информации ресурса, появилась угроза подтопления других населенных пунктов в регионе. В связи с этим проводится эвакуация местного населения, проживающего в зоне риска.

«Река Иртыш пятый день прибавляет по 20 см в сутки», — уточняется в публикации.

По данным канала, на данный момент уровень воды в реке превышает 12 метров.

В апреле в России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения были и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область из-за паводка.