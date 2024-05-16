Девушка из Белгородской области родила в туалете ТЦ

Девушка из Белгородской области зашла в туалет в торговом центре и родила. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

Инцидент произошел в Старом Осколе, в ТЦ «Европа». На кадрах с места произошедшего заметно, как молодую мать увозят на носилках специалисты скорой помощи. За ними идет еще один фельдшер с новорожденным на руках и сообщает посетителям о том, что девушка родила мальчика. По словам, девушке 14-15 лет.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся пациентка и младенец.

До этого подобный случай произошел в Архангельске. По версии правоохранителей, 15-летняя школьница также родила в туалете торгового центра. После этого она обратилась к своему 18-летнему возлюбленному, они завернули младенца в футболку и вынесли из ТЦ.

При этом еще находясь в кабинке, молодая мать сняла видео для подруги. Девушка обратилась в правоохранительные органы, но к тому моменту, по данным источника, пара уже выбросила ребенка в ближайшем лесу.

Ранее женщина родила в туалете супермаркета, приняв схватки за ложные.