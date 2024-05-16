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Стало известно, на сколько подорожали суши и роллы с начала года

«Чек Индекс»: средний чек покупки суши и роллов в России за квартал вырос на 9%

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Shutterstock

Средний чек заказа суши и роллов в России по результатам первого квартала составил 570 руб. Это на 9% выше, чем в прошлом году, говорится в совместном исследовании сети доставки «Много лосося» и аналитического ресурса «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Число покупок суши и роллов россиянами за январь – март выросло на 9% в годовом выражении. Самыми востребованными были «Филадельфия» и «Калифорния», а также ассорти-сеты.

Согласно опросу, большинство россиян выбирают классические сочетания в заказах с суши и роллами. Так, 44% едят их вместе с пиццей, 37% – с картошкой фри, 25% – с пастой и гарнирами. 4% опрошенных признались, что предпочитают есть суши и роллы вместе с хлебом.

В течение майских праздников россияне проявили интерес к необычным топпингам для суши и роллов. Так, 10% захотели использовать вместо соевого соуса майонез, 7% – кетчуп.

Самыми популярными напитками к суши и роллам остаются газированные – более 80% россиян запивают ими японские блюда.

До этого была названа причина роста цен на бизнес-ланчи в России. Рестораны вынуждены повышать цены из-за инфляции затрат, отмечают аналитики.

Ранее инфляцию в РФ на начало мая оценили с помощью мармеладных мишек.

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